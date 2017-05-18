ستينية تتم حفظ كتاب الله بجمعية حافظ بوادي حلي - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري (صدى):

اختتمت سيدة ستينية حفظ كتاب الله في جمعية حافظ بوادي حلي رغم أنها لا تقرأ ولا تكتب ، وقد استغرق منها الحفظ مايقارب ثلاث سنوات ونصف ، وقد أقرت جمعية حافظ بوادي حلي في محافظة القنفذة أن الحفل الختامي للدور النسائية سوف يكون على شرف الخاتمة فاطمة الأحمري التي ختمت كتاب الله رغم أميتها لكن بعزيمتها وتعلقها بكتاب الله ومثابرتها .

وأضاف مدير الدور النسائية أن الدارسة فاطمة الأحمري كانت ضمن طالبات حلقة عائشة بنت أبي بكر الصديق في دار الإيمان بقرية العيينة في حلي، وعن كيفية حفظها كتاب الله – بحسب مانقلته معلمتها في الحلقة – أنها كانت مجتهدة وعندها رغبة حقيقية صادقة وحب القرآن حيث تتعلم وتسمع من المعلمة شفهياً وتردد معها أكثر من مرة بعد ذلك تردد عن طريق (المسجل ) حتى تحفظ المقطع كاملاً ، وفي اليوم التالي تأتي الدار تسمّع عند المعلمة بطريقه صحيحه ثم تنقل درس جديد ، وهكذا يوميا.

بالاضافة إلى أن طريقه مراجعتها كانت تسمّع يوميا سورة من القرآن عند المعلمة ، أو نصف جزء يوميا ، وبعض المرات تسمّع جزء واحد ولم تكتفي الدارسة بذلك بل حتى يوما الجمعة والسبت تذهب إلى منزل المعلمة لشدة رغبتها لتثبيت حفظها. حتى ختمت القرآن ولله الحمد ، هذا ومن المقرر أن تقيم جمعية حافظ حفلاً لتكريم جميع الحاصلات على تقدير ممتاز في مشروع حافظة وعددهن ٥٦٩ طالبة بعد مغرب يوم الجمعة القادم الموافق ٢٣ / ٨ / ١٤٣٨ على شرف الخاتمة فاطمة الأحمري.