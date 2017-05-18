الخارجية الجزائري تعقد جلسة مباحثات مع مسؤولين أمريكيين - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

عقد وزير الشئون الخارجية و التعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة جلسة مباحثات بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع مسئولين بارزين من الكونجرس الأمريكي في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

والتقى المسؤول الجزائري برئيس لجنة الشئون الخارجية لمجلس الشيوخ بوب كوركير (جمهوري) بعد لقائه بمقر الكونجرس مع رئيس لجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب إيد رويس.

وقال لعمامرة – في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الخميس عقب اللقائين – : ” لقد استعرضنا العلاقات الثنائية وركزنا أيضا على عدد من المسائل الدولية على غرار مكافحة الإرهاب ” .

وأضاف أنه تم التطرق إلى ” التجربة التي خاضها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي تتمثل في الدفاع الشرعي من خلال الإمكانيات الدفاعية و الأمنية والحلول السياسية و الاجتماعية من خلال المصالحة الوطنية و الوئام المدني ” ، كما شملت المباحثات الإصلاحات السياسية التي تخوضها الجزائر وكذلك الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو الجاري.

و على الصعيد الإقليمي ، أشار الوزير الجزائري إلى أن الطرف الأمريكي يتفهم اهتمام الجزائر باستقرار ليبيا و ضرورة التوصل إلى حل سياسي ينبثق عن حوار بين كافة الأطراف الليبية ، مضيفا ” لقد أشاد المسئولون الأمريكيون بالجهود الدؤوبة للجزائر واعربوا عن تفهمهم لاستقرار ليبيا ” .

وأضاف لعمامرة قائلا – عقب سلسلة من المحادثات التي أجراها مع مسئولين أمريكيين من بينهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون – ” أشاد المسئولون الأمريكيون أيضا بنجاح الوساطة التي قامت بها الجزائر في مالي ” .

وأشار إلى أن أعضاء الهيئة التنفيذية الأمريكية بما فيهم ريكس تيلرسون يقدرون الجهود التي بادرت بها الجزائر بصفتها مصدرا للسلم و الاستقرار بالمنطقة.