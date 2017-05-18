الهلال الأحمر: أكتشاف حالة وفاة بحي الصالحية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي بشرطه منطقه الحدود الشمالية النقيب /فايز بن مقبل الجهني، أنه وعند الساعه السابعه من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٨/٢١هـ تبلغ مركز شرطه الفيصليه عن طريق دوريات الامن بالمنطقه بلاغ من قبل الهلال الاحمر عن وجود حالة وفاة بحي الصالحية وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر وأضاف أنها قامت بشنق نفسها بواسطة قطعة قماش بربطها في دولاب بأحد غرف المنزل وتم إنتقال المختصين واتخاذ كافة الإجراءات الإستدلالية والتحقيق.

مؤكدًا أنه تم أجراء الفحوصات من قبل الطبيب الشرعي واتضح عدم وجود أي عنف أو مقاومه وتم إيداع الجثمان بثلاجة الموتى ومن ثم إحالة القضيه لدائرة التحقيق والإدعاءالعام بحكم الإختصاص .