ميسي يوافق على اسم المدرب الجديد لبرشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، أن إدارة برشلونة الإسباني قامت بمشاروة ليونيل ميسي نجم الفريق بشأن اسم المدرب الجديد الذي سيحل محل لويس إنريكي في الموسم المقبل.

كان اسم إرنيستو فالفيردي هو محور حديث الإدارة مع اللاعب قبل الإعلان المتوقع عنه عقب نهاية مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ديبورتيفو ألافيس يوم 27 الشهر الجاري.

وأبدى ميسي موافقته على تولي فالفيردي المسئولية الفنية للفريق خلفا للمدرب لويس إنريكي خاصة أن تجربته محل تقدير من وسائل الإعلام خلال أربع سنوات قضاها مع أتليتك بلباو في مسابقة الليجا.

واستطاع فالفيردي صناعة فريق قوي هجوميا مع أتليتك بلباو وهو ما دفع إدارة برشلونة للتفكير فيه خاصة أنه سبق له ارتداء قميص البلوجرانا كلاعب.