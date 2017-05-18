اختتام فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2017» في الأردن - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أختتمت اليوم الخميس، بالأردن، فعاليات تمرين (الأسد المتأهب 2017)، والذي بدأ منذ السابع من الشهر الجاري وبمشاركة قرابة 7200 مشارك من قوات برية وبحرية وجوية يمثلون 22 دولة للتدرُّب على التعامل مع التهديدات التقليدية وغير التقليدية.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فقد اشتملت فعاليات اليوم الأخير للتمرين على عمليات القصف الاستراتيجي نفذتها قاذفتان من نوع ” بي 1 ” الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو الأمريكي، والتي دخلت المجال الجوي الأردني اليوم وبمرافقة من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني للقيام بعمليات القصف الاستراتيجي لأهداف منتخبة.

كما قامت الطائرات المخصصة للإسناد الجوي القريب من نوع (إف 16) والطائرات العامودية المقاتلة، بتقديم الإسناد الجوي القريب للقوات البرية المشتركة، ورماية أسلحة الإسناد المختلفة على الأهداف المخصصة لها، بالإضافة إلى فعالية قفزة الصداقة بين القوات المشاركة في التمرين والتي اشتملت على القفز الحر والقفز التعبوي والتدريب على العمليات النفسية وكيفية إعداد الرسائل الإعلامية خلال العمليات التعبوية.

وأظهرت التشكيلات والوحدات المشاركة في التمرين مستوىً متميزاً في التحضير والتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، والكفاءة العالية من خلال تنسيق نيران مختلف الأسلحة المستخدمة في تنفيذ العمليات الجوية والأرضية والبحرية المشتركة.

وينفذ تمرين ” الأسد المتأهب ” سنويا منذ عام 2011، لما يتمتع به الأردن من بيئة آمنة ومستقرة لتنفيذ هذا النوع من التمارين الكبرى على أراضيها.

وستبدأ جميع القوات المشاركة في التمرين بمغادرة أرض المملكة الأردنية الهاشمية اعتباراً من صباح الغد.