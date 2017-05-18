موسكو تعتزم تطوير مركز الأسطول الروسي في طرطوس بسوريا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلن رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب ” الدوما ” الروسي فلاديمير شامانوف اليوم الخميس، عزم موسكو البدء في عملية تطوير متكاملة لمركز التموين المادي التقني التابع للأسطول الحربي الروسي في مدينة طرطوس السورية.

وقال شامانوف – وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية – إن ” موسكو بدأت باتخاذ الخطوات المخطط لها لتطوير المركز، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، من أجل إنشاء قاعدة هندسية تقنية معاصرة، ونشر شبكة من المخازن والمنشآت الأخرى وورش التصليح، وهو هدف استراتيجي يصب في مصالح الأسطول الحربي الروسي ” .

وأوضح أنه عقب انتهاء عمليات التطوير بالمركز الروسي في طرطوس السوري – التي ستستغرق، حسب توقعاته، 5-7 سنوات – سيكون مؤهلا لتقديم خدمات الصيانة المتكاملة للسفن الحربية الروسية.