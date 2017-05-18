⁠⁠⁠⁠⁠أول اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي تحت رئاسة ماكرون - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

بدأ أول اجتماع وزارى لحكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، اليوم الخميس، بعد أربعة أيام من توليه السلطة في فرنسا.

وأوضحت الصور توافد الوزراء على القصر الرئاسى الفرنسى (الإليزية) وعلى رأسهم رئيس الوزراء إدوارد فيليب.

ويرأس الاجتماع إيمانويل ماكرون أول اجتماع لمجلس الوزراء ما سيشكل مناسبة لتحديد توجهات ولايته أمام الحكومة التى يريدها أن تعمل بشكل جماعى وتعكس عملية اعادة تشكيل المشهد السياسى الفرنسى قبل الانتخابات التشريعية الشهر القادم.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الجديد ” سيحدد بهذه المناسبة التوجهات الكبرى لولايته وخارطة طريق الحكومة ” وايضا ” طريقة عمل الحكومة التى يجب أن تقوم على اساسين : (روح) الزمالة والعمل الجماعي ” .

ومنذ الأربعاء اغتنم بعض الوزراء مناسبة تسلم مهامهم للتعبير عن طموحاتهم،واكد ريشار فيران وزير تماسك الاقاليم رغبته فى مواجهة ” الشعور بالتفكك ” فى بعض المناطق الفرنسية.