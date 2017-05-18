الكرملين: روسيا على اتصال بالمشاركين بعملية الحل السلمي في ليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

الكرملين: روسيا على اتصال بالمشاركين بعملية الحل السلمي في ليبيا
أكد دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، أن موسكو على اتصال بمختلف المشاركين في عملية حل الأزمة الليبية، وأن الأوضاع في ليبيا من أولويات الكرملين.
وقال بيسكوف -في تصريحات صحفية اليوم الخميس، نقلتها وكالة أنباء ” سبوتنيك ” الروسية- إن الموضوع الليبي وارد بالفعل على الأجندة الروسية، ونحن نحافظ على الاتصالات مع مختلف المشاركين في عملية الحل السلمي في ليبيا.
عبد من عباد الله[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 11 دقيقة
نعم قد يكون هناك حل سلمي في ليبيا كما تزعمون لكن التوترات العالميه بين الدول العظمى من ذالذي يحلها هذه لا تحل إلا بالحرب العالميه الثالثه