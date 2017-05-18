الكرملين: روسيا على اتصال بالمشاركين بعملية الحل السلمي في ليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أكد دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، أن موسكو على اتصال بمختلف المشاركين في عملية حل الأزمة الليبية، وأن الأوضاع في ليبيا من أولويات الكرملين.

وقال بيسكوف -في تصريحات صحفية اليوم الخميس، نقلتها وكالة أنباء ” سبوتنيك ” الروسية- إن الموضوع الليبي وارد بالفعل على الأجندة الروسية، ونحن نحافظ على الاتصالات مع مختلف المشاركين في عملية الحل السلمي في ليبيا.