 الكرملين: روسيا على اتصال بالمشاركين بعملية الحل السلمي في ليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

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الكرملين: روسيا على اتصال بالمشاركين بعملية الحل السلمي في ليبيا

الكرملين: روسيا على اتصال بالمشاركين بعملية الحل السلمي في ليبيا
موسكو(صدى):

أكد دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، أن موسكو على اتصال بمختلف المشاركين في عملية حل الأزمة الليبية، وأن الأوضاع في ليبيا من أولويات الكرملين.

وقال بيسكوف -في تصريحات صحفية اليوم الخميس، نقلتها وكالة أنباء ” سبوتنيك ” الروسية- إن الموضوع الليبي وارد بالفعل على الأجندة الروسية، ونحن نحافظ على الاتصالات مع مختلف المشاركين في عملية الحل السلمي في ليبيا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 11 دقيقة

نعم قد يكون هناك حل سلمي في ليبيا كما تزعمون لكن التوترات العالميه بين الدول العظمى من ذالذي يحلها هذه لا تحل إلا بالحرب العالميه الثالثه

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