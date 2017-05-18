مصر: جنايات القاهرة تبرىء حسين سالم في تصدير الغاز لإسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس ببراءة رجل الأعمال المصري حسين سالم في القضية رقم 1061لسنة 2011بالقاهرة الجديدة وذلك باتهامه في قضية ” تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة ” .

وأوضح محمود حبيش محامي حسين سالم أنه قدم عقد التصالح الذي عقدته الدولة معه بالنيابة عن موكله وبأنقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده في 4 قضايا، وهي ” غسيل الأموال ” و ” ميدالك للكهرباء ” و ” أرض البياضية ” .