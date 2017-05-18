مصر: جنايات القاهرة تبرىء حسين سالم في تصدير الغاز لإسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

مصر: جنايات القاهرة تبرىء حسين سالم في تصدير الغاز لإسرائيل
قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس ببراءة رجل الأعمال المصري حسين سالم في القضية رقم 1061لسنة 2011بالقاهرة الجديدة وذلك باتهامه في قضية ” تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة ” .
وأوضح محمود حبيش محامي حسين سالم أنه قدم عقد التصالح الذي عقدته الدولة معه بالنيابة عن موكله وبأنقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده في 4 قضايا، وهي ” غسيل الأموال ” و ” ميدالك للكهرباء ” و ” أرض البياضية ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26505 ] نشر منذ 11 دقيقة
( الفلوس تغير النفوس ) صدق بها من ارسلها مثلاً ,,,
،،،، المال المال المال ,, لاشي محال مع المال ,,,,