 مصر: جنايات القاهرة تبرىء حسين سالم في تصدير الغاز لإسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

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مصر: جنايات القاهرة تبرىء حسين سالم في تصدير الغاز لإسرائيل

مصر: جنايات القاهرة تبرىء حسين سالم في تصدير الغاز لإسرائيل
القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس ببراءة رجل الأعمال المصري حسين سالم في القضية رقم 1061لسنة 2011بالقاهرة الجديدة وذلك باتهامه في قضية ” تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة ” .

وأوضح محمود حبيش محامي حسين سالم أنه قدم عقد التصالح الذي عقدته الدولة معه بالنيابة عن موكله وبأنقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده في 4 قضايا، وهي ” غسيل الأموال ” و ” ميدالك للكهرباء ” و ” أرض البياضية ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26505 ] نشر منذ 11 دقيقة

( الفلوس تغير النفوس ) صدق بها من ارسلها مثلاً ,,,

،،،، المال المال المال ,, لاشي محال مع المال ,,,,

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