شبكة امريكية تكشف أبرز ملفات القمة السعودية الأميركية المرتقبة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت شبكة “ بلومبيرغ ” الأميركية،أبرز الملفات المتوقع طرحها خلال القمة السعودية الأمريكية التي ستعقد في الرياض خلال الايام القادمة.

وقالت “ بلومبيرغ ” أن الملف الإيراني سيكون له نصيب الأسد من المناقشات بين الرئيس الأميركي ومسؤولي المملكة، لا سيما وأن كلا الطرفين يرى أن طهران هي التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة.

و أشارت الشبكة الى أن ،ترامب سيكون في أعلى مستويات الحذر والدقة خلال لقاءاته وخطاباته التي سيلقيها من الرياض، لا سيما وأن الجميع سيقف أمام كافة كلماته وإشاراته وحتى لغة الجسد طويلًا بالتحليل والفحص، ومحاولة استنتاج الأهداف .

و أوضحت الشبكة أن صفقات السلاح سيكون لها جزء كبير من اجتماعات الرئيس الأميركي في المملكة، حيث يعكف على تنشيط تحالف عربي إسلامي بقيادة المملكة لمواجهة العناصر والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.