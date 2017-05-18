⁠⁠⁠⁠⁠المرور ينوه حول طرق السير أثناء انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

بمناسبة إنعقاد القمة العربية الإسلامية الامريكية . المزمع إقامتها في مدينة الرياض مطلع الأسبوع القادم .

تود إدارة مرور منطقة الرياض أن توضح للمواطنين والمقيمين الكرام أن الحركة المرورية ليوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٨/٢٥هـ ستكون سالكة في أغلب طرق ومحاور مدينة الرياض عدا بعض الأجزاء التي ستتأثر أثناء حركة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والضيوف الكرام بعد صلاة الظهر،كما ستتأثر الحركة المرورية مساءًا بعد صلاة العشاء وسيكون ذلك جزئياً .

وتنصح إدارة مرور منطقة الرياض بمتابعة مايصدر منها من تعليمات عبر الرسائل التي ستبث رسمياً ومايصرح به الناطق الرسمي للمرور ويصاحب ذلك شرح على الهواء مباشرة من مركز القيادة والتحكم بمرور منطقة الرياض عبر القنوات الإعلامية.