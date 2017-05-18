توقيع المرحلة الثانية من رفع الطاقة التخزينية للمياه المحلاة بمنطقة مكّة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شكره لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة تمكين المؤسسة من توقيع خطاب ترسية لمشروع خزانات استراتيجية بالشرائع بمكة المكرمة والهدا بالطائف، اليوم.

ويبلغ عدد الخزانات 17 خزاناً استراتيجياً سعة الخزان الواحد 170 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة ليصبح مجموع الطاقة التخزينية لهذه الخزانات الاستراتيجية 2.9 مليون متر مكعّب من المياه المحلاة.

وشهد التوقيع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

يشار إلى أن توقيع هذا العقد الذي سيؤدي إلى رفع الطاقة التخزينية للمياه المحلاة بمنطقة مكّة المكرمة والمشاعر المقدسة قبلة المسلمين التي تستضيف ملايين من ضيوف الرحمن على مدار العام.