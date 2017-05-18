الزقعان يؤكد انتقاله الى نادي الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر اللاعب علي الزقعان أنه تسلم مقدم تعاقده مع الاتحاد بعدما وقع على عقود انضمامه رسمياً للعالمي لمدة 5 مواسم.

وقال اللاعب :” بحمد الله وقعت عقدًا احترافيًا مع نادي الاتحاد لمدة 5 سنوات بعد انتهاء إعارتي لنادي الفتح وقبلها تجربتي الاحترافية بنادي الاتفاق “.

وأضاف علي الزقعان :” تسلمت صورة من العقد، بالإضافة إلى مبلغ مقدم العقد تمهيدًا للمشاركة مع العميد بدءًا من الموسم المقبل، أنتظر قرار الإدارة النهائي لمعرفة مصيري بعد صدور عقوبة المنع من التسجيل لفترتين قادمتين “.