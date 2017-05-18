الشؤون الإسلامية تنظم لقاءً تشاورياً وورشة عمل  بحضور مديري الفروع - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان لعام 1438هـ، لقاء علمياً تشاوريا بين لفيف من مديري فروع الوزارة ومساعديهم؛ لمناقشة الهياكل التنظيمية المناسبة للفروع.

وبهذه المناسبة ، أكد معالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري أن اللقاء يهدف إلى بحث آليات الرقي بالعمل ،والقيام بالمسؤولية العظيمة التي أنيطت بالوزارة ورسالتها في خدمة مجالات العمل الإسلامي المتعددة للوصول لتطلعات قيادتنا الرشيدة ، ومواكبة خطة التحول الوطني (2030)لتحقيق أهداف رؤية المملكة .

وأكد الدكتور توفيق السديري ،حرص معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ على إنجاز العمل وإظهار فروع الوزارة بالشكل الذي يعكس حجم الجهد المبذول ويواكب تطلعات ولاة أمرنا ــ حفظهم الله ــ ، مضيفاً أننا في وزارة الشؤون الإسلامية ، وفروعها والإدارات التابعة لها ندرك أن الأخطاء البشرية واردة ؛ لذا عملنا على تفعيل وتطوير الجانب التقني الذي يساهم في معالجة التقصير أو الأخطاء البشرية .

وشهد اللقاء ـــ الذي تخلله ورشة عمل عن برنامج التحول الوطني ، ورؤية (2030) ـــ سعادة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن أحمد باسودان، والمدير العام للتطوير الإداري بالوزارة المدير العام لمكتب تحقيق رؤية برنامج التحول الوطني (VRO) الدكتور صالح الزهراني

وفي حديث له عن اللقاء والورشة ، قال الدكتور محمد بن أحمد باسودان : إن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات منها التنظيم الإداري للفروع , المزايا والعيوب في التنظيم القائم لكل فرع , والمقترح المقدم من الإدارة العامة للتطوير الإداري لتنظيم الفروع ؛ للوصول لهيكل إداري (ممكن التطبيق) حسب مدارس التنظيم , وذلك لتحسين سير العمل في فروع الوزارة , وضمان سرعة التواصل مع المراجعين وإنجاز معاملاتهم في أقل مدة زمنية ممكنة , بالإضافة الى أهمية التواصل مع كافة وسائل الإعلام المختلفة , وتطوير العمل التقني بالوزارة وفروعها.