⁠⁠⁠العمل وتوليد الوظائف تستطلعان آراء المهتمين حول تنظيم العمل المرن عبر بوابة «معا» - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، كافة فئات المجتمع والمهتمين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، لتحسين محتوى ” تنظيم العمل المرن ” ، من خلال الاطلاع وإبداء الرأي حول مسودة التنظيم، التنظيم الذي تم طرحه على بوابة الوزارة للمشاركة المجتمعية ” معًا للقرار ” على الرابط http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/20069.

ويعطي العمل المرن العامل السعودي وصاحب العمل مرونة في التعاقد، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور)، حيث أن التنظيم المقترح للعمل المرن لا يُلزم صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وتعويض مكافأة نهاية الخدمة، كما لا ينطبق عليه نظام خارج الدوام.

ويلزم التنظيم المقترح صاحب العمل، بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.

يشار إلى أن مبادرة ” العمل المرن ” ، مجهود مشترك للعديد من الجهات الرسمية والخاصة، وتعد أحد المبادرات الهامة، لتحقيق أهداف تنموية رئيسية نصت عليها رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بخفض نسبة البطالة من خلال زيادة الخبرة والممارسة العملية للشباب والنساء وزيادة مشاركتهما في سوق العمل.

وتهدف المبادرة، إلى تحسين هيكلية سوق العمل، وهو نتاج عمل منهجي من هيئة توليد الوظائف، وبمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، حيث قامت فرق العمل المشتركة بوضع الإطار العلمي، لتحليل ودراسة الفئات المستهدفة من الشباب والنساء وأصحاب العمل، والقيام بمقارنات دولية لتحديد أفضل الأنظمة المتبعة، بالإضافة إلى تعريف وتحديد التحديات والحلول الأولية، والتي جاء على رأسها تطوير الإطار القانوني لتنظيم العمل المرن، لما له من الأولوية والأثر الأكبر حسب مخرجات الدراسة.

كما قدرت الدراسة، الأثر المحتمل لهذه المبادرة بتوفير حوالي 100,000 فرصة عمل بحلول 2020 قد ترتفع إلى 300,000 بحلول عام 2028.

وقال محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة الأستاذ عمر بن أحمد البطاطي: ” إن فرق العمل المشتركة قامت خلال عمل الدراسة بعمل 3000 استبيان مع الفئات المستهدفة، و32 مقابلة جماعية وأكثر من 120 مقابلة شخصية مع مسؤولي شركات خاصة، بالإضافة إلى ورش عمل ضمت 80 مسؤولا من القطاعين العام والخاص ” .

وقدم شكره وتقديره لكافة الجهات التي عملت معهم ليرى هذا البرنامج النور، آملا أن يستمر التعاون والشراكة بينهم وبين كافة الأطراف وأصحاب المصلحة، لما فيه تقدم وازدهار المملكة.

من جهته أشار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان، إلى أن التنظيم سوف يساهم في إيجاد وظائف للسعوديين والسعوديات بنظام عمل مرن (العمل بالساعة)، لافتًا إلى ملاءمة هذه النوعية من العمل للنساء والطلاب وذوي الإعاقة بشكل خاص، كما أنه يُمَكن أصحاب العمل من الاستفادة من العمالة لفترات محدودة بنظام الساعات، وبتكاليف منخفضة. كما أكد الدكتور قطان، حرص الوزارة والهيئة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين مسودة التنظيم، داعيًا إلى الاطلاع عليها عبر بوابة المشاركة المجتمعية ” معًا للقرار ” ، خلال الفترة القادمة للمساهمة في تحسين محتوى التنظيم.