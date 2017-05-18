خلل تقني يوقف إعلان نتائج حركة النقل الخارجي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أوقف خلل تقني طارئ، عملية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، التي أعلنت عنها وزارة التعليم اليوم الخميس.

وأكدت وزارة التعليم، أنه سيتم فتح النظام قريبًا، وكان المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي، أكد أنه يجري الآن المراجعة والتأكد من الملاحظات حول تغير أرقام الانتظار في حركة النقل المعلنة اليوم.

وجاءت تصريحات العصيمي ردا على ما يتم تداوله عن خلل في أرقام حركة النقل التي أعلنها الوزير الدكتور أحمد العيسى في وقت سابق اليوم .