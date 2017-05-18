التخصصات الصحية تبدأ التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية في 3 مجالات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بدأت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التسجيل للفترة الأولى لاختبارات رخصة الممارسة المهنية التي ستعقد في الفترة من 4 وحتى 15 يونيو في تخصصات، الطب البشري SMLE، طب الاسنان SDLE، أخصائي التمريض SNLE).

وقال مدير عام الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي للهيئة «عبدالله الزهيان»، إن الاختبارات لمن أراد الحصول على رخصة الممارسة المهنية في هذه التخصصات، ويمكن استخدام النتيجة عند التقديم لبرامج شهادة الاختصاص السعودية.

وأشار إلى أن التقديم سيكون إلكترونياً لمن هم في سنة الامتياز ولديهم خطاب يفيد بذلك أو طلب فرصة تحسينية (لمن هو مصنف مسبقاً ولم يقبل في برامج شهادة الاختصاص)، عبر الرابط http://www.scfhs.org.sa/MESPS/TrainingExams/OverallEntranceExam/Pages/Requirements.aspx، أما من أنهو سنة الامتياز وليس لديهم تصنيف مهني فيجب التقديم عن طريق ادارة التصنيف والتسجيل وفق الاجراءات المتبعة نظاماً.