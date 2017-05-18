رسميًا الخليج يتعاقد مع المدرب الروماني تيدور - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وقعت إدارة نادي الخليج مع المدرب الروماني إيسبو تيدور عقداً مساء أمس ( الأربعاء ) بمقر النادي بسيهات يقضي بموجبه قيادة تيدور تدريب فريق الخليج الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

وجرت مراسم التوقيع بحضور علي المشامع نائب رئيس النادي وحسين الصادق المشرف العام على الفريق وعلي السبع مدير الفريق وجعفر السليس مدير الاحتراف .

ومن جهته فقد أكد الروماني تيدور مدرب الخليج الجديد على جاهزيته لخوض التحدي بقيادة الخليج من إجل إعادته إلى مكانه السابق في دوري جميل مشيراً بأنه يدرك صعوبة ووعورة طريق دوري الأولى والتي تتطلب القوة البدنية والتسلح بالروح القتالية في الميدان .

وقال : ” سعيد جداً بعودتي للعمل في المملكة العربية السعودية عبر نادي عريق ومتميز كنادي الخليج لاسيما بعد عمله في نادي الاتفاق ثلاث سنوات ما بين الفريق الأولمبي والفريق الأول ثم خضت تجربة أخرى في نادي الشعلة “ .

وحول مهمته الجديدة مع الخليج في دوري الأولى تحدث تيدور قائلاً : ” أول خطوة بالنسبة لي مع الخليج هي صناعة مجموعة قوية ذات أساس متين لأتمكن من البناء على ضوئها الاستراتيجيات التي سأنتهجها “ .

وأضاف : ” لدي خلفية عن لاعبي الخليج فمن خلال تجربتي في الاتفاق والشعلة أشرفت على تدريب مجموعة منهم وهم طلال مجرشي وإبراهيم البراهيم محمد الطويل من الاتفاق ويونس العليوي من نادي الشعلة والفريق الحالي تابعته من قبل وفي الموسم الماضي بدوري جميل حيث يمتلك الفريق لاعبين ذات جودة ممتازة وروح قتالية عالية ومن الممكن المضي بهم نحو تحقيق أهدافنا ” .

وأكد تيدور بأنه عقد عدة اجتماعات مع الجهاز الاداري لكرة القدم والتي من خلالها وضع الخطوط العريضة لتحضيرات الفريق للموسم الجديد فقد تم استعراض مكامن القوة والضعف بناء على التقرير الفني الذي درسه عن اللاعبين المتواجدين وذلك لتدعيم الفريق بلاعبين ذات جودة عالية سواء محليين أو مواليد أو الأجنبي .

وأوضح تيدور بأنه متابع دائم لمنافسات دوري جميل ودوري الدرجة الأولى وبالتالي يمتلك خلفية كبيرة عن هذه المنافسات مشيراً بأن دوري الأولى صعب وشاق ويعتمد على القوة البدنية والروح المعنوية أكثر من القيمة التكنيكية .

في المقابل أكد علي المشامع نائب رئيس نادي الخليج بأن اختيار الروماني تيدور جاء بعد مفاضلته مع عدد من الملفات من المدربين العرب والأوروبين مشيراً بأن تيدور يملك خبرة جيدة في المنافسات السعودية وعن اللاعب السعودي بعد تجربته التدريبية بناديي الاتفاق والشعلة كما أنه مدرب طموح ويتطلع لتحقيق إنجاز جديد مع الخليج .

وقال: ” هدفنا بالتأكيد الصعود والعودة مجدداً لدوري جميل وندرك صعوبة ومشقة دوري الدرجة الأولى ولكن الإيمان بقدرتنا وبتكاتف الجميع من إدارة وأجهزة فنية ولاعبين وجماهير سنحقق الهدف المنشود بإذن الله “ .