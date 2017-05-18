بالصور.. انتشار عمال النظافة بالطائف لإزالة أتربة السيول - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

انتشر عمالة النظافة بالظائف منذ صباح اليوم الخميس، لتنظيف مصارف السيول بعبارة وادي وج؛ وذلك بعد أن انتشرت معدات الكنس الآلي في الشوارع لإزالة الأتربة التي جرّفتها السيول بوسط الطرق، وتنظيف الشوارع المتضررة بعد أن شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة مساء أمس.

كان وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قد وجّه أمانة محافظة الطائف بوجود الفِرَق الميدانية على مدار الساعة، وتوفير الإمكانات والتعزيزات كافة من المعدات والعمالة؛ للتعامل مع ما نتج من الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق.

