تشيلسي يسعى لتجديد عقد حارسه - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي تشيلسي الإنجليزي بدأ محادثات مع الحارس البلجيكي تيبوت كورتوا من أجل تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وأشارت شبكة ” سكاي سبورت ” الإنجليزية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن كورتوا هو هدف تشيلسي الأساسي من أجل التجديد في الفترة المقبلة.

وتابع التقرير أن إدارة النادي اللندني تسعى لتحصين اللاعب، وذلك بعد ارتباط اسمه بنادي ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا.

وأضاف التقرير أن عقد كورتوا ينتهي بعد عامين، ولكن مسئولو تشيلسي يرغبون في تجديد العقد الحالي، لضمان بقاء الحارس المتألق لأطور فترة ممكنة.