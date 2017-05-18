الرئيس البرازيلي بين مطرقة القانون وسكوت الفساد السياسي - صحيفة صدى الالكترونية

برازيليا(صدى):

تطارد الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، تهمة فساد كبيرة وذلك بمحاولته دفع مبلغ من المال لرجل أعمال شهير بالبرازيل وهو شاهد محتمل في أكبر قضية فساد بالبلاد وذلك لتضليل العدالة عن اشتراكه بها.

وقال ميشيل أمس الأربعاء إنه تقابل مع رجل الأعمال، جوزلي باتيستا، رئيس شركة ” جيه.بي.إس ” وهى أكبر شركة لحوم في العالم في مارس الماضي.

وسجلت صحيفة باتيستا حوار دار بين ميشيل وإدواردو كونيا رئيس مجلس النواب السابق بالبرازيل عن المبلغ المتفق علية لأسكات كونيا بدون تحديد نوعية ماهو نوع الموضوع الذي يتفقون عليه.

ويذكر أن قال كونيا، الذي كان يوما عضوا قويا في الحزب الحاكم، إن لديه معلومات هامة وحساسة للغاية عن ساسة كبار مشتركين في قضية فساد سياسي بشركة ” بتروبراس ” النفطية التابعة للدولة وفقاً لرويترز.