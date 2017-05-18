فرق مختصة تسيطر على حريق شب بميناء الملك فهد الصناعي بينبع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق عدة فرق متخصصة بينبع من القضاء على حريق شب أمس الأربعاء بمبنى فصائل الدوريات والحراسات بوحدة أمن ميناء الملك فهد الصناعي التابع لقطاع حرس الحدود بينبع.

وقال المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة المدينة المقدم تركي بن حسين القحطاني توجهنا نحن وقوات الدفاع المدني وعدة جهات وهى إطفاء الأمن والسلامة بالميناء وأعضاء لجنة ياما والأمن والسلامة بالهيئة الملكية بينبع الصناعية وتم إخماد الحريق تماماً.

وأضاف أنه لا توجد خسائر في الأرواح وتم حصر جميع التلفيات وجاري تشكيل لجنة من الجهات المعنية لمعرفة الأسباب.