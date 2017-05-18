بالفيديو.. مصور يروي كيف نجا من الموت في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

روى المصور الصحفي عمار الوالي، واقعة نجا فيها من الموت من قناصة أحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي أثناء تغطية الأحدث في العراق.

وقال المصور إنه منهمكاً في مهمته بتصوير الحرب التي مزقت البلاد في معركة تحرير الموصل، عندما كاد القناص المتدرب أن يقتله في لحظة حديث مع زميل له كان بسيارة متوقفة، في حين كان الوالي يحمل الكاميرا، وبشكل لا يمكن تصديقه ضربت الرصاصة في جزء من الكاميرا المعلقة بعنق المصور، ثم انحرفت الرصاصة بعيدا عن صدر الرجل، وقد هشمت جزءا صغيرا من الكاميرا، كما يظهر فيديو نشره موقع ” ميل أونلاين ” .

وأكد أنه تقلى العلاج الخفيف، وأنه لم يصب بأذذى كبير في الحادث، الذي كاد أن يروح ضحيته على يد تنظيم داعش.