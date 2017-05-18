«أبل» تدرس إيقاف إنتاج «آي باد ميني» لتراجع المبيعات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تدرس شركة أبل إيقاف إنتاج سلسلة جهازها اللوحي المصغر «آي باد ميني»، ولن تصدر أي تحديثات للسلسلة في المستقبل، نظرا لتراجع المبيعات التي شهدها الجهاز منذ إطلاقه.

وقال مصدر إن «أبل» رأت أن المستخدمين يميلون أكثر إلى تجربة الأجهزة اللوحية الأكبر حجما، لاسيما في الآونة الأخيرة بعد ظهور إصدارات جديدة من هاتفها الذكي «آي فون» بقياس تصل إلى 5.5 بوصة، وفي ظل زيادة أعداد هواتف أندرويد التي تصل إلى 6 بوصات، أي أقرب إلى هاتف لوحي، بحجم مقارب إلى قياس شاشة «آي باد ميني» التي تبلغ 7.9 بوصات.