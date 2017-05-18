بالفيديو.. نجاة مواطن من كارثة انهيار كبير في عقبة الصلالة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نجا مواطن عابراً بمركبته على طريق جبل «الحشر- الداير»، من كارثة انهيار كبير في عقبة الصلالة؛ وذلك إثر أمطار غزيرة جداً تَعَرّضت لها منطقة جازان.

وكانت عقبة الصلالة قد تَعَرّضت لانهيار صخري كبير، نجا منه مواطن بعدما لاحظ بداية تساقط وانهيارات خفيفة من الجبل، وبناء على خبرته وحوادث سابقة في الجبل توقف المواطن لينهار جزء من أعالي العقبة بعدها بقليل.

وطالَبَ سكان جبل الحشر في محافظة الداير بني مالك، بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المسؤولة لإنهاء معاناتهم المتكررة، بعدما تعرضوا لمواقف مماثلة كبيرة، إضافة إلى تأخر الانتهاء من مشروع العقبة وتباطؤ العمل.

وأعاقت الانهيارات الحركة بالكامل، ومنعت وصول المعلمين والطلاب لمدارسهم لعدة ساعات؛ لا سيما وقت الاختبارات؛ حيث هذه هي المرة الخامسة خلال شهر واحد؛ وفقاً للأهالي.