الاتفاق يخطط لضم ثلاثي الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

فتح مجلس إدارة نادي الاتفاق باب المفاوضات مع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، استعداداً للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشملت قائمة اللاعبين المطلوب ضمهم للاتفاق من الخليج كل من المدافعان عبد الله السالم وقاسم لاجامي، ولاعب الوسط طلال مجرشي.

يذكر أن الخليج هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى بداية من الموسم المقبل 2017-2018، بعدما احتل المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري جميل للمحترفين، في حين حافظ الاتفاق على استمراره بدوري الأضواء والشهرة.