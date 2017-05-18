للعروس: لا تتخلي عن حماستك للرياضة قبل زفافك - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

إن كنت ترغبين في ممارسة الرياضة لخسارة وزنك قبل الزفاف لكنك لا تشعرين بالحماسة الكافية لتستمري وتحققي أهدافك، فإليك هذه النصائح التي ستزيد من اندفاعك وحماستك وتجعلك تثابرين على ذلك.

اختاري صديقاً ليشاركك في التمارين

ستشعرين باندفاع أكبر حين تعرفين أن إحدى صديقاتك تعتمد عليك. وحين تعرفين أن شريكتك في التمارين الرياضية تنتظرك سيصعب عليك أمر رفض جلسة التمرين.

إن لم تشعري بالتحدّي، فلن تحصلي على نتيجة

فليكن هذا شعارك، وتمسكي به منذ اللحظة التي تدخلين فيها إلى صالة التمارين الرياضية لتضمني الحصول على االنتائج التي تطمحين إليها.

كافئي نفسك

حين تشعرين بأنك حققت هدفك من التمارين أو أنك اليوم مثلاً جريت لمسافة أطول من التي تجرينها في العادة، كافئي نفسك بجلسة تدريم للأظافر أو جلسة تدليك.

ضعي أهدافاً يمكنك أن تصلي إليها فعلاً

بدل أن تقولي إنك ستخسرين كيلوغرامَين هذا الأسبوع، تعهّدي بأن تواظبي على شرب ليترين من المياه يومياً وبأنك ستمارسين تمارين التمدّد بعد كل جلسة رياضة.

استخدمي الموسيقى لتحفيزك على ممارسة الرياضة

اختاري أغانيك المفضّلة ومارسي التمارين الرياضية في سرعة تنسجم والأغاني التي اخترتها. واحرصي على أن تختاري أغاني ذات إيقاع سريع لكي تحفزك على الإسراع في حركتك.

لا تفكري بالتمارين الرياضية على أنها عمل إلزامي

وأنك تمارسينها فقط للتخلص من الوزن الزائد، بل فكري أنها ستساعدك على التخلص من التوتر وعلى حسن التخطيط ليومك المنتظر.

حاربي الملل واستمتعي

اتبعي خليطاً من التمارين الرياضية وحتى يمكنك أن تسجلي في صفوف مختلفة في النادي الرياضي كصفوف رقص الزومبا مثلاً، وأن تغيّري الصف أسبوعياً.

سجّلي في صف للمجموعات

اختاري المجموعة من الأشخاص المفضلين بالنسبة لك والذين تشعرين بأنهم متفوقون على صعيد التمارين الرياضية، واعتبريهم محفزاً لك وحاولي أن تبلغي مهارتهم. في نهاية الفترة التي حدّدتها، ستكتشفين أنك حتى إن لم تلحقي بهم، فستكونين قد تخلصت من الكثير من الوزن الزائد.

ضعي نفسك أولاً

إن كنت تتمرّنين في الصباح، فلا داعي لأن تفكري في الرياضة بعد الظهر أيضاً.

شاركي العريس بالتمارين

فالعريس أيضاً يحتاج إلى الرشاقة في يومه الموعود، لذا يمكنكما أن تتسجلا في بعض الصفوف التي تناسبكما معاً، ما قد يساعدكما على الاستمرار حتى بعد الزواج وشهر العسل.