الشوري يصوت علي إنشاء دور رعاية صباحية الثلاثاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته المقرر لها الثلاثاء المقبل علي توصيات تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خاصة دراسة إنشاء دور رعاية صحية صباحية والتوسع بها لكبار السن وذوي الإعاقة.

وطالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وزارة العمل بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في الوزارة، والإسراع بتطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.

وقالت مصادر مطلعة إن المجلس سيحسم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.