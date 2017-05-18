أهلاوي: الفوز على الهلال فرصتنا الأخيرة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد أمين المجلس التنفيذي بالنادي الأهلي خالد ابو راشد مواجهة نهائي كأس الملك بفرصة الفريق الأخيرة خاصة في ظل معاناة الفريق في الموسم الحالي من من موسم مخيب لأمال الجماهير وفشل تحقيق أي من بطولتي دوري جميل أو كأس ولي العهد.

وقال أبو راشد في تصريحات اذاعية :” نحن في النادي الأهلي حريصين جداً على مباراة نهائي كأس الملك بعد فقدان لقب بطولة الدوري وكأس ولي العهد ”.

وتابع :” تغيير المدرب وهبوط مستوى بعض اللاعبين بالاضافة إلى جملة الاصابات التي اجتاحت لاعبي الفريق سبب النتائج الغير جيدة ”.

وأضاف :” هناك وقفة كبيرة مع الأهلي لتحقيق ما يمكن تحقيقة بداية من لقب كأس الملك وحتى التأهل في البطولة الآسوية بإذن الله ”.

وواصل حديثه :” الهدف الرئيسي الآن هو الوقوف مع الكيان ودعم لاعبي الأهلي في مباراة النهائي , الهلال عبارة عن عدة نجوم، إدواردو وخربين وغيرهم وصفوفه مكتملة وسيكون منافس قوي لـ الأهلي ”.