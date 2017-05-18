إطلاق سراح 2087 سجيناً ممن شملهم العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

إطلاق سراح 2087 سجيناً ممن شملهم العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان بجدة
تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن السجناء السعوديين والأجانب الذين ينطبق بحقهم الأمر الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك لعام 1437هـ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، فقد تم إطلاق سراح 2087 سجينًا من المستفيدين من العفو في محافظة جدة.
وأوضحت محافظة جدة أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من السجناء خلال الأيام القادمة، وسيتم دراسة ملفات قضايا الحق العام كافة، وتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي الكريم واللائحة المنظمة لذلك.
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