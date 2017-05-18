جندي مصاب في «حادث العوامية» يلقي قصيدة حماسية أثناء زيارة أمير الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

ألقي الجندي المصاب في حادثة مسورة العوامية بمحافظة القطيف «عاضة زابن البقمي» قصيدة شعرية أثناء زيارة أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، أمس للمصابين من رجال الأمن.

وقال الجندي في قصيدته

«يا طويل العمر حنا ما علينا

لو تروح أرواحنا فدوت وطنا

نحتميها في ذرا اللي يحتمينا

في ذرا حكامنا رمح المطنا

بين سلمان الحزم ومحمدينا

استرح يا دار واطلب ماتمنى

عن هل الإرهاب والله ما درينا

دام ابن نايف يشيل الهم عنا

نفتخر دام الفخر منا وفينا

نمحن العدوان ما هي تمتحنا

نحتزم بسعود والقاسي يلينا

ما علينا لو تجي منا ومنا».

يذكر أن أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد زار أمس المصابين من رجال الأمن الذين تعرضوا لحادث إطلاق نار بحي المسورة بالعوامية، وذلك بمستشفى الأمن العام بالدمام.