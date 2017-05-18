⁠⁠⁠⁠⁠" المولوي حيدري " يشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة للاطمئنان على صحته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعرب ” المولوي عبدالغفور حيدري ” نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني عن جزيل شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على صالح آل الشيخ على مشاعره الصادقة وقربه من اخوانه الأشقاء .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ صالح آل الشيخ بفضيلة الشيخ عبدالغفور حيدري، اطمأن فيه على صحته بعد إصابته بجروح طفيفة خلال تفجير إقليم بلوشستان .

يذكر أنه قتل 12 شخصاً وجرح 30 آخرين في هجوم وقع بالقرب من مدرسة دينية ومسجد في بلدة مستونغ في إقليم بلوشستان، ومن بين الجرحى نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني والذي نجا بأعجوبة وأصيب بجروح طفيفة بينما توفى سائقه،و أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.