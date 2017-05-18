إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي بشأن علاقته بروسيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تصاعد الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية عن إمكانية محاكمة الرئيس دونالد ترامب، ومن ثم عزله في حال إدانته، بعدما تم تعيين مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي ليقود تحقيقا خاصا في مسألة علاقة ترامب بالروس وما إذا كان حاول إعاقة عمل العدالة، وطلب الكونجرس شهادة علنية من مدير المكتب المقال جيمس كومي.

ويتطلب توجيه الاتهام وبدء المحاكمة موافقة مجلس النواب بالكونجرس بأغلبية الثلثين، وتتطلب الإدانة وخلع الرئيس من منصبه موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

وبدأت عملية محاكمة ترمب بقرار وزارة العدل إجراء تحقيق خاص في موضوع العلاقة مع روسيا، لكن التحقيق الذي يمكن أن يستمر عدة أشهر يحتاج لأن يخلص إلى ” أدلة على خطأ الرئيس ” حتى يمكن لمجلس النواب تحديد تهم والتصويت عليها واتخاذ قرار المحاكمة.

وتوجد آلية في الدستور الأمريكي لمحاكمة المسؤولين الكبار تسمى (Impeachment)، إذ توجه السلطة التشريعية التهم للمسؤول استنادا إلى تحقيق خاص تطلبه، وفي حال الاتهام تجرى المحاكمة برئاسة القاضي الأعلى في المحكمة العليا ويكون مجلس الشيوخ هيئة المحلفين.

وشهدت أمريكا وقائع لمحاكمة مسؤول، خاصة مع رؤساء أفلت أحدهم من الإدانة بفارق صوت واحد، واستقال آخر فلم تجر المحاكمة، واعتذر ثالث للكونجرس والشعب فتفادى المحاكمة.