 فيديو طريف لمشاجرة عنيفة بين مجموعة من العصافير - صحيفة صدى الالكترونية

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فيديو طريف لمشاجرة عنيفة بين مجموعة من العصافير

فيديو طريف لمشاجرة عنيفة بين مجموعة من العصافير
نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو طريف ، يرصد نشوب مشاجرة عنيفة بين مجموعة من العصافير.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة عنيفة بين مجموعة من العصافير؛ حيث انقسموا إلى نصفين وبدأت المشادة بينهما في مشهد طريف ومضحك، أثار إعجاب الكثيرين.

عمرك شفت خناقة عصافير وكل واحد جايب صحابوووو..😃😃😃😂…..اذا وصلك هذا الفيديو اليك يعني انك مميز في صفحتنا لا تنس اعجاب وتعليق ليستمر وصول منشوراتنا اليك

Posted by ‎عصافير الكوكتيل‎ on Sunday, May 14, 2017


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