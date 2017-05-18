فيديو طريف لمشاجرة عنيفة بين مجموعة من العصافير - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو طريف ، يرصد نشوب مشاجرة عنيفة بين مجموعة من العصافير.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة عنيفة بين مجموعة من العصافير؛ حيث انقسموا إلى نصفين وبدأت المشادة بينهما في مشهد طريف ومضحك، أثار إعجاب الكثيرين.