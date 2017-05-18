شرطة الرياض تلقي القبض على عصابة «سرقة المحال التجارية» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 5 يمنيين، تخصص في كسر أقفال المحال التجارية وسرقة محتوياتها.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، إنه من التحريات وبحسب معلومات المصادر السرية حول عدد من جرائم سرقة عدد من المحال التجارية بالرياض، تبين أن 5 يمنيين أحدهم يقيم في المملكة بصورة غير نظامية، كونوا تشكيلا عصابيا وأرتكبوا وقائع 20 جريمة كسر أقفال محال تجارية.

وأوضح أن 7 من حوادث السرقة جاءت مطابقة لبلاغات مقدمة بينما دل الجناة علي مواقع 13 جريمة كسر أخري لم يقدم أصحابها بلاغات.

وجرى التحفظ على الجناة لاستكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول.