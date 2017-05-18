أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء حملة " وطن بلا مخالف " - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه, فريق العمل باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة .

جاء ذلك لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، برئاسة مستشار معالي مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، وتضم أعضاء من قطاعات وزارة الداخلية والوزارات المعنية، بحضور مدير شرطة منطقة تبوك رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء محمد صعب التميمي، ومدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد القحطاني .

وبعد ترحيب من سموه قال ” إن العمل الذي تقومون فيه والجميع يساندكم هو عمل له ابعاد كبيرة جداً على الوطن ، وأمن الوطن واقتصاد الوطن والتعاون أمر مهم وملح ،وليس مقبول من أي جهة أن تتراخى في تنفيذ ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية- حفظهما الله – .

من جهته أعرب رئيس فريق العمل اللواء الغامدي, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما لقيه الفريق من دعم ومتابعة من سموه، مؤكداً أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح هذه الحملة الوطنية .