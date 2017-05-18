الجيش اليمني: ماضون في تحرير الساحل الغربي وصولاً إلى الحديدة‏ - صحيفة صدى الالكترونية

فهمى محمد(صدى):

أكد أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد ركن عمر جوهر، مضي قوات الجيش اليمني، المضي في العمليات العسكرية ‏الخاصة بتحرير الساحل الغربي وصولا الى مدينة الحديدة.‏

وحث العميد ركن عمر جوهر مقاتلي الجيش على ‏رفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة الميليشيات الانقلابية حتى يتم تطهير كل المناطق في اليمن من ‏دنسهم.‏

وجاء تأكيد المسؤول العسكري، وفقا لما أورده موقع «26 سبتمبر» التابع للقوات المسلحة ‏اليمنية، مساء أمس، خلال زيارة تفقدية له إلى جزيرة طواق الواقعة غرب مدينة ميدي ‏بمحافظة حجة وذلك في أول زيارة لقيادة المنطقة للجزيرة منذ تحريرها من عناصر ‏الانقلابيين.‏