الجيش اليمني: ماضون في تحرير الساحل الغربي وصولاً إلى الحديدة‏ - صحيفة صدى الالكترونية

الجيش اليمني: ماضون في تحرير الساحل الغربي وصولاً إلى الحديدة
أكد أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد ركن عمر جوهر، مضي قوات الجيش اليمني، المضي في العمليات العسكرية الخاصة بتحرير الساحل الغربي وصولا الى مدينة الحديدة.
وحث العميد ركن عمر جوهر مقاتلي الجيش على رفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة الميليشيات الانقلابية حتى يتم تطهير كل المناطق في اليمن من دنسهم.
وجاء تأكيد المسؤول العسكري، وفقا لما أورده موقع «26 سبتمبر» التابع للقوات المسلحة اليمنية، مساء أمس، خلال زيارة تفقدية له إلى جزيرة طواق الواقعة غرب مدينة ميدي بمحافظة حجة وذلك في أول زيارة لقيادة المنطقة للجزيرة منذ تحريرها من عناصر الانقلابيين.
أضف تعليقاً