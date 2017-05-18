تعليم نجران تعلق على واقعة تدمير ممتلكات مدرسة المشعلية - صحيفة صدى الالكترونية

تعليم نجران تعلق على واقعة تدمير ممتلكات مدرسة المشعلية
علقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، على مقطع فيديو يوثق تكسير أعداد كبيرة من الطاولات والكراسي بمدرسة المشعلية للبنات، بالإضافة لتدمير ممتلكات المدرسة وإلقاءها بالفناء.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران عبد الله الشهري أن «ما حدث بالمدرسة كان في وقت إجازة نهاية الأسبوع، السبت الماضي، وتم اكتشافه صباح الأحد»، مؤكدا متابعة إدارة الأمن والسلامة للواقعة وما يستجد بها لموافاة متداولي الفيديو بما يستجد حول رد الفعل على محتواه، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ شرطة المشعلية في حينه، وقامت بمباشرة إجراءاتها، وما زلنا ننتظر ما يصدر عنها بعد التحقيقات.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16092 ] نشر منذ 1 ساعة
أنتقل الهبااااال من الأولاد للبنات🤔
هذي عدوى الله يكفينا وأياكم شرها
أسمها حب التقليد.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10344 ] نشر منذ 56 دقيقة
اذا كان هذا التدمير يوم السبت فلا اتصور انه من فعل البنات وقد يكون احد ما دخل المدرسه باي طريقه وقام بهذا العبث الغير مقبول
الا يوجد الات تصوير في المدرسه ؟
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16092 ] نشر منذ 8 دقائق
أنا كنت بتكلم عن وضع كاميرات لكن المدرسة نسائية
وقد تطيح الصور في يد معلمات أو أشخاص لايحسنون التعامل معها
رجعت مسحت التعليق
بس تطمن يبوعمار
البنات معندهم أسرار
بكرة يزعلون من بعض ويعلمون
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10344 ] نشر منذ 3 دقائق
اخي الكريم القرني
يقولون الحادث وقع يوم السبت يعني يوم عطله ولا في المدرسه بنات
لذا احتمال احد دخل الدرسه باي طريقه وقام بهذا التدمير للكراسي والطاولات