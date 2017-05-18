تعليم نجران تعلق على واقعة تدمير ممتلكات مدرسة المشعلية - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

علقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، على مقطع فيديو يوثق تكسير أعداد كبيرة من الطاولات والكراسي بمدرسة المشعلية للبنات، بالإضافة لتدمير ممتلكات المدرسة وإلقاءها بالفناء.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران عبد الله الشهري أن «ما حدث بالمدرسة كان في وقت إجازة نهاية الأسبوع، السبت الماضي، وتم اكتشافه صباح الأحد»، مؤكدا متابعة إدارة الأمن والسلامة للواقعة وما يستجد بها لموافاة متداولي الفيديو بما يستجد حول رد الفعل على محتواه، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ شرطة المشعلية في حينه، وقامت بمباشرة إجراءاتها، وما زلنا ننتظر ما يصدر عنها بعد التحقيقات.