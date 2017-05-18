التعليم توجه رسالة هامة للمعلمين والمعلمات قبل إعلان نتائج النقل الخارجي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة التعليم، رسالة لكل معلم ومعلمة من خلال صفحاتهم في «نور»، التمست فيها العذر من الضعف المحتمل لنتائج التقديم للنقل الخارجي المزمع إعلانها ظهر اليوم الخميس، موضحا أن هناك ظروفا تحيط بالحركة منها عدم وجود وظائف تعليمية مستحدثة وكثرة أعداد المتسربين بسبب التقاعد.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أوضح أن وزير التعليم الدكتور العيسي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، للإعلان عن نتائج حركة النقل الخارج للمعلمين والمعلمات.