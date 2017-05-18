حالات وفاة وإصابات بأمراض خطيرة بين نزلاء مركز تأهيل الدمام خلال 6 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف مصادر، أن مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام شهد وفاة 4 نزيلات من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك خلال 6 شهور، مؤكدة تركيب كاميرات مراقبة داخل مبنى النزيلات وأمام دورات المياه مع تزويدها بغرفة تحكم في الخارج.

وقالت المصادر، إن 3 جهات حكومية قامت بالتحقيق في تلك الوقائع واتخذت عددا من الإجراءات الرقابية للوقوف على أسباب تلك الحالات ومنع تكرارها، مشيرة إلى أن إحدى الموظفات بالمركز حاولت قطع أسلاك الكاميرات عقب اكتشافها الأمر.

وأكدت أن الشؤون الصحية استدعت رئيسة الكادر الطبي بالمركز لاتهامها بالتسبب في وفاة بعض الأطفال من نزلاء المركز، ما عجل بتقديمها طلبا بإنهاء عملها والسفر إلى خارج المملكة وتحديدا بعد ورود خطاب إلى الجهات المعنية بمعاناة أكثر من 95 طفلا وامرأة من ارتفاع نسبة الدهون وبعض الأمراض الأخرى التي تهدد حياتهم.