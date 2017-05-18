الصدفة تقود مواطن للعثور على مسن عالق داخل مسجد بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

عثر أحد المواطنين، على مسن ثمانيني عالقًا دون أن يدري عنه أحد داخل مسجد الجوهرة بشارع شهار العام في الطائف، حيث أنه حضر إلى الجامع من أجل أداء صلاة العشاء.

وأوضح المواطن سعد بن ضيف الله القرشي، أن إرادة الله سبحانه وتعالى شاءت أن يتم العثور على المسن، حيث قال إن «عامل الجامع رفض فتح الباب لي، لكن أمام إصراري وافق لي بالدخول لأجد المسن العالق؛ فتم إخراجه، وقد بدت عليه علامات التعب».

وأضاف «كنت أتجول بسيارتي، وترافقني عائلتي، حتى وقفت عند جامع الجوهرة، واستغربت أن المحال مفتوحة ولم نسمع أذان العشاء، فأنزلت عائلتي لمصلى النساء، الذي كان مفتوحًا، وتوجهت نحو مصلَّى الرجال، الذي كان مغلقًا، وبحثت عن مدخل آخر، ولم أجد، حتى شاهدت حارس الجامع عند باب سكنه فطلبت منه فتح باب الجامع لأداء صلاة العشاء، فأخبرني بأن صلاتي المغرب والعشاء أديتا جمعا بسبب الأمطار، حينها طلبت منه فتح باب الجامع ورفض، وبعد الإصرار عليه أدخلني، وأغلق اﻷبواب وفوجئت حينها بذلك الرجل المسن في العقد الثامن من عمره، وكان مستبشرًا بقدومي له، وعلمت منه بأنه قد أُغلق عليه الجامع منذ وقت صلاة المغرب، التي جُمع معها صلاة العشاء».