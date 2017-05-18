بالصور.. الكهرباء تباشر واقعة صعق طفل بأسلاك ضغط عالي في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

باشرت شركة الكهرباء بجازان، واقعة صعق الطفل بدر أبوعبسي -يبلغ من العمر 11 عاما- بسبب أسلاك الضغط العالي، وقامت بإزالة الأسلاك من أمام منزله لإزاحة الخطر عن المنزل.

وكان الطفل بدر أبوعبسي، أصيب بصعقة كهربائية أدت إلى إدخاله غرفة الإنعاش بمستشفى الملك فهد بجازان لمحاولة إنقاذ حياته بعد تعرضه لحروق وإصابات خطرة بسبب الحادث أثناء لهوه أمام المنزل، ولازال الطفل يتلقى العناية اللازمة بأحد المستشفيات الخاصة بأبها.