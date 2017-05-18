البنوك تكشف موعد استقبال العملة الجديدة في صرافاتها - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، عن موعد استقبال بنوك المملكة العملة الجديدة في صرافتها، مؤكدا عدم إصابة النظام المالي بفيروس الفدية، مشيرا إلى أن لم يسجل أي اختراق في الأنظمة الإدارية في المصارف.

وأوضح حافظ أن البنوك ستستقبل العملة الجديدة في صرافاتها، خلال أيام قليلة، مضيفا: «ما حصل من تعطل لبعض الصرافات هو لتركيب نظام احتياط إضافي على ما هو موجود، لدعم شبكة «مدى» التي تربط أنظمة الصرف الآلي وأنظمة نقاط البيع»

وتابع: «تم تركيب الشبكة في أوقات غير الذروة، وما حدث كان جيداً لوجود أكثر من نظام شبكة داعم ليكون بديلاً حين تعطل النظام الأساسي، فما حصل ليس كما أشيع هو اختراق لأنظمة الصرف الآلي، فلم يكن هناك أي اختراق لأجهزة الصرف الآلي ولا حتى حالة واحدة، وما تم هو تشغيل هذا النظام»، وفقا لصحيفة الحياة.

وأضاف «ما حصل من تعطل لبعض الأجهزة المحدودة في أماكن محدودة جداً، وذلك لتشغيل النظام الاحتياط هو تأثر لبعض الوقت، ولكن ليس هو بالأمر المقلق لآلاف الأجهزة الموجودة حول المملكة، والتعثر قد لا يكون فنياً».