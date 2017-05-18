التحقيق والإدعاء تنظر جرائم المرور بعد عيد الفطر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، مهام التحقيق في الجرائم الواردة بنظام المرور، بعد إجازة عيد الفطر المقبل مباشرة، وأكدت الهيئة التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة في التحقيق بالجرائم الجنائية إليها.

وقالت الهيئة إن النظام يتيح لها التحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية وطلب تمييز الأحكام والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، مع تغطية دوائر التحقيق التي بها قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الوظائف العامة والاعتداء على العرض والأخلاق والمال.