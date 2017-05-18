بالفيديو.. المرابط الأمير محمد بن خالد يبعث برسالة شكر واعتزاز لخادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رفع الأمير محمد بن خالد بن طلال، شكره وفخره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإتاحة الفرصة له للمشاركة مع إخوته بالحد الجنوبي.

ونشر والده الأمير خالد بن طلال، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه المرابط الأمير محمد وهو يبعث برسالة شكر إلى خادم الحرمين، قائلا: «فيديو لابني الغالي الملازم محمد، يشكر فيه سيدي خادم الحرمين حفظه الله على إتاحة الفرصة له للمشاركة مع إخوته في الحد الجنوبي: النصر أو الشهادة».

وبعث الأمير محمد برسالة للمواطنين، أكد خلالها أن الحد الجنوبي بأمان والعدو مدحور إن شاء الله وأن تواجده في موقعه هو واجب عليه والكل في خدمة الوطن.