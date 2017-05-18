أب يجاور ابنه على مقاعد اختبارات مدرسة متوسطة بمكة «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شهدت مدرسة عباد بن بشر المتوسطة بمكة المكرمة حالة غريبة لأب يجاور ابنه على مقاعد الاختبارات النهائية، إذ يؤدي الطالب مري الزهراني «50 عاما» اختباراته بجانب ابنه محمد بعد أن انتسب أخيرا إلى المدرسة بغرض إكمال تعليمه.

وأعرب الزهراني، عن فخره وسعادته بتأدية الاختبارات بجانب ولده، مشيرا إلى أنه لا يجد حرجا في العودة إلى كرسي الدراسة والذهاب مع أبنائه إلى المدرسة، قائلا: «طموحي مازال كبيراً في التعلم، فالعلم لا يتقيد بسن، وكلما حصلت على شهادة تخرج من مرحلة زاد طموحي وعزيمتي.»، وفقا لصحيفة عكاظ.

وتابع الزهراني: «لن أسمح بسماع عبارة «غششني يا بابا» من منطلق حرصي على تعلم ابني واعتماده على نفسه».