وفاة معتمرة مصرية متأثرة بإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توفيت معتمرة مصرية، مساء أمس الأربعاء، خلال رحلة عودتها بطائرة الخطوط السعودية من جدة إلى القاهرة قبيل هبوط الطائرة بمطار القاهرة، جراء إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن المعتمرة «ت. .ع . ا» البالغة من العمر 78 عاما، دخلت في حالة إغماء أثناء عودتها إلى مصر على رحلة 303.

وأوضحت المصادر، أن الحجر الصحي بالمطار أجرى الكشف عليها عقب هبوط الطائرة ليكتشف وفاتها متأثرة بإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، مشيرة إلى أن الجهات المعنية نقلت جثمان المتوفاة إلى أحد المستشفيات لإنهاء الإجراءات الخاصة بها وتسليمها لذويها لدفنها.