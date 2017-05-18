محكمة جدة تحكم بالقصاص من خمسيني قتل زوجته الثانية ووالدها أمام المارة - صحيفة صدى الالكترونية

محكمة جدة تحكم بالقصاص من خمسيني قتل زوجته الثانية ووالدها أمام المارة
أصدرت المحكمة الجزائية بجدة، حكما بالقصاص تعزيرا من مواطن خمسيني أقدم على قتل زوجته وأبيها عبر تسديد عدة طعنات لهما في أحد شوارع حي قويزة قبل نحو 3 سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن القضية منذ شهر يونيو 2014، عندما أقدم مواطن يبلغ من العمر 55 عاما، على قتل زوجته الثانية تبلغ 25 عاما، بتسديد 6 طعنات لها وقتل والدها بـ3 طعنات بجوار أحد المحال التجارية قرب محطة وقود في حي قويزة بجدة إثر خلاف وقع بينهم بسبب رغبة الزوجة في الانفصال عنه والتفرغ للعمل في أحد المستشفيات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26457 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يرحم المتوفين .. آمين ,,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,,, الحمد لله هذا جزاء الظالمين ,,,