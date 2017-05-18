بالصور.. شباب يتطوعون بإخراج السيارات المتعطلة بسبب سيول الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

دفع شباب محافظة الطائف، المركبات المتعطلة وسط السيول، بالشوارع والميادين بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أمس الأربعاء.

وأوضح أحد المتطوعين ويدعى مشعل العتيبي، أنه جمع عدد من الشباب لتنفيذ عمل تطوعي لمساعدة لرجال المرور والدفاع المدني بإخراج المركبات المتعطلة والمتوقفة بسبب ارتفاع مياه الأمطار في الشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السير أو حوادث، شيرا إلى أن بعض المركبات يوجد بها أطفال ونساء ويصعب نزولهم وسط كميات الماء.