 مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: ينبغي جعل القدس عاصمة لإسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

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مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: ينبغي جعل القدس عاصمة لإسرائيل

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: ينبغي جعل القدس عاصمة لإسرائيل
واشنطن(صدى):

أعربت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، عن اعتقادها بضرورة جعل القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.
وقالت هالي، في مقابلة مع قناة «سي بي إن» الإخبارية الأمريكية، «أعتقد بضرورة أن تكون القدس هي العاصمة، وينبغي نقل السفارة إليها»، مضيفة «تتم العديد من الأمور في القدس، وينبغي النظر إلى الموضوع من هذه الزاوية».
وتابعت: «لا أعرف سياسة الإدارة الأمريكية حول «حائط البراق» ( المبكى بحسب التسمية الإسرائيلية )، غربي المسجد الأقصى، لكني أؤمن بأن حائط المبكى جزء من إسرائيل».


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26457 ] نشر منذ 48 دقيقة

اعقبي بس اعقبي ، لعن الله هاالركب والعصاقيل البرص ,,,

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